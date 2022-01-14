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Депутат Иванов заявил, что введение платной вакцинации было исключительно его идеей

Правительство России в марте планирует сделать платной первую вакцинацию от коронавируса, сообщил в Facebook
 депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Бизнес журнал Урал
Сейчас вакцинация любой из четырех российских вакцин от коронавируса проводится бесплатно для граждан РФ.
Znak.com
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бесплатную вакцинацию от COVID-19 в стране отменять не планируют.
Lenta.ru
Позднее первый зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил СМИ, что вариант введения платы за прививки от коронавируса не рассматривается.
Московский Комсомолец

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Депутат Иванов заявил, что введение платной вакцинации было исключительно его идеей
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