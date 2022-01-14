Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, так как он требует дальнейшей проработки.
Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного программного обеспечения (ПО), шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.