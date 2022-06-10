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Депутат Хинштейн: экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил сделку со следствием

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на досудебное соглашение по делу о хищении 900 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале
 глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
РИА Новости
«Считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием»,— заявил Александр Хинштейн.
Lenta.ru
Официально подробности дела пока не раскрывают, но, по данным СМИ, арест Митволя связан с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске.
РИА Новости
Митволь - председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, который в 2019 году выиграл конкурс на корректировку проектно-сметной документации первой линии красноярского метро.
ТАСС

Подробнее о событии

Депутат Хинштейн: экс-замглавы Росприроднадзора Митволь заключил сделку со следствием
РИА Новости08:48
Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием
RT на русском07:57
Хинштейн: Митволь признал вину
REGNUM07:30
Хинштейн заявил, что арестованный Митволь признал вину и заключил сделку со следствием
Газета.Ru07:53
Хинштейн: Митволь заключил сделку со следствием, он признает вину
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