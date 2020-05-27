Коронавирус
Vprognoze.ruДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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Комментатор «Матч ТВ» - о предложении депутата КПРФ: многие клубы РПЛ очень рады такому письму
Metaratingsвчера в 09:20
«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 07:15
Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу
Чемпионатвчера в 07:08
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Общество
Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 1 же июня открываются автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов.
Российская газета вчера в 14:24
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Футбол
Чемпион мира Реми обвинил «Сочи» в невыплате зарплаты
Хавбек "Сочи", чемпионат мира в составе национальной команды Франции Адиль Рами хочет покинуть клуб.
Vprognoze.ru вчера в 16:41
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Футбол
В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»
В Red Bull не подтвердили информацию о заинтересованности австрийской компании в инвестировании средств в башкирский футбольный клуб.
РБК вчера в 07:33
Политика
В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
Кино
Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер
Evo-rus.com вчера в 09:19
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился второй сын
Родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин.
Вестник 08:35
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей
Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Политика
Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»
В своем тексте Трамп назвал коронавирус крайне плохим подарком от Китая, который все еще распространяется по Земле.
Замана 13:45
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня.
Lenta.ru 13:17
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Армия и оружие
Атомный ракетоносец «Князь Владимир» передали флоту
В Северодвинске на предприятии Севмаш представители ВМФ подписали приемный акт атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир".
Российская газета 11:36