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Vprognoze.ruVprognoze.ruДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону

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Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
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«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
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Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

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В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

В Red Bull не подтвердили информацию о заинтересованности австрийской компании в инвестировании средств в башкирский футбольный клуб.
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Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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