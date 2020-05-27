Коронавирус
Vprognoze.ruДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 07:15
Россия опять пойдет своим путем? Что стоит за высказываниями Гинера и Федуна о футболе со зрителями
Советский спортвчера в 12:15
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Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден
Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Футбол
Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона
Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Здоровье
В Курской области появился вертолет санавиации
В Курскую область по контракту доставили вертолет санавиации, сообщили 28 мая в региональном комитете здравоохранения.
Курск сегодня 10:06
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Несколько журналистов задержаны за одиночные пикеты в поддержку Азара
Коммерсантъ 08:59
Здоровье
В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых
Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Футбол
Анюков объявил о завершении карьеры
Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv 06:03
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Армия и оружие
США придумали новый способ бомбежки
Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Здоровье
Врачи Тверской области получили в помощь 20 тысяч защитных средств
Шесть тысяч средств индивидуальной защиты получила городская больница №6. Тысячу передали тверской станции скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 08:41
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Футбол
FIFPro проводит расследование причин смерти футболиста Самохвалова
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти 22-летнего защитника футбольного клуба «Казанка» (молодёжная команда «Локомотива») Иннокентия Самохвалова.
News.ru 08:17
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Экономика сегодня 09:27