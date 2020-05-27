Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Депутат Госдумы выступила против возобновления РПЛ, у Овечкина родился сын. Главное к утру

Чемпионат01:31

«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору». Геркус высмеял депутата Плетневу, выступившую против возобновления РПЛ

Sport24.ruвчера в 07:59

Плетнева подтвердила, что предложила отложить чемпионат России по футболу

РИА Новостивчера в 09:52

Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Sport.ruвчера в 08:13

«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 07:15

Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Sports.ruвчера в 07:15

Россия опять пойдет своим путем? Что стоит за высказываниями Гинера и Федуна о футболе со зрителями

Советский спортвчера в 12:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
2,9K
Общество

Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден

Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
Общество

В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
3
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
73
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
212
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Футбол

Роналду может покинуть «Ювентус» в конце сезона

Звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" по окончании нынешнего сезона.
Soccer.ru 08:11
Здоровье

В Курской области появился вертолет санавиации

В Курскую область по контракту доставили вертолет санавиации, сообщили 28 мая в региональном комитете здравоохранения.
Курск сегодня 10:06
1
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
347
Происшествия

Несколько журналистов задержаны за одиночные пикеты в поддержку Азара

Коммерсантъ 08:59
744
Здоровье

В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
Парламентская газета 08:14
4
Экономика

Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда

По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
46
Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
49
Футбол

Анюков объявил о завершении карьеры

Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру.
Piter.tv 06:03
1
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
296
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
370
Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4,1K
Общество

Названы условия открытия парикмахерских в Москве

При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
104
Общество

Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае

По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
36
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
140
Армия и оружие

США придумали новый способ бомбежки

Пентагон испытал сбрасываемую платформу для применения авиабомб с военно-транспортных самолетов. Разработка получила название CLEAVER.
Российская газета 04:10
7
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
36
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
31
Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
7
Здоровье

Врачи Тверской области получили в помощь 20 тысяч защитных средств

Шесть тысяч средств индивидуальной защиты получила городская больница №6. Тысячу передали тверской станции скорой медицинской помощи.
Московский Комсомолец 08:41
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
5
Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
411
Футбол

FIFPro проводит расследование причин смерти футболиста Самохвалова

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) проводит расследование причин смерти 22-летнего защитника футбольного клуба «Казанка» (молодёжная команда «Локомотива») Иннокентия Самохвалова.
News.ru 08:17
Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Экономика сегодня 09:27
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное