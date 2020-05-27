Коронавирус
LiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Российская газета вчера в 07:05
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Хоккей
Неизвестно, хватит ли у ЦСКА денег на Капризова и Сорокина
Федерация надавит на КХЛ, после чего контракты игроков, которые не уехали в НХЛ, не будут учитываться под потолком в следующем сезоне.
ProstoProSport 05:30
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Общество
Модернизированный дальний бомбардировщик испытали на сверхзвуке
Ранее топливные штанги были сняты со всех бомбардировщиков, чтобы их не включили в список стратегических самолетов и Ту-22М не попали под действие договора о сокращении наступательных вооружений между СССР и США.
Вести.Ru 06:15
Происшествия
В Орле обрушилась крыша спортзала
Орел, 27 мая 2020, 15:26 — REGNUM Обрушение крыши спортивного зала в пристройке к жилому многоквартирному дому произошло в Орле 27 мая, сообщила ИА REGNUM старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.
REGNUM 08:26
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Экономика
Клиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
Авто
КАМАЗ продолжит тратить деньги на новинки
За рулем 08:50
Наука
Больные коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
Сингапурские ученые выяснили, что больной коронавирусом не может заразить здорового человека спустя 11 дней после начала заболевания, даже если тест все еще показывает положительный результат.
Плюс один +1 25 мая в 10:47
Политика
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
Футбол
Федун назвал сумму убытков от проведения матчей РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возобновлении РПЛ без зрителей на трибунах.
Metaratings 10:16
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Политика
Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост.
Вести.Ru 10:13
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
Мишустин предложил увеличить пособия по безработице для всех россиян
Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считают в министерстве труда и социальной защиты РФ.
Вести.Ru 10:27
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Происшествия
СМИ сообщили о подрыве турецкого военного конвоя в Идлибе
Самодельное взрывное устройство сработало на пути следования турецкого военного конвоя в сирийском Идлибе, есть раненые, сообщает газета Soczu в среду.
РИА Новости 10:18
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 25 мая в 06:00
Общество
Жителей многоквартирных домов обяжут считаться с соседями
В Госдуму был внесён законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах.
Наша версия 09:24
Здоровье
Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске 08:53
Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Общество
Ограничительные меры по коронавирусу сохраняются в регионе до 31 мая
Сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о сохранении в регионе ограничительных мер по коронавирусу до 31 мая.
Добринские вести 09:30