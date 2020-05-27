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LiveResult.RuLiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Плетнева подтвердила, что предложила отложить чемпионат России по футболу

РИА Новости09:52

Комментатор «Матч ТВ» - о предложении депутата КПРФ: многие клубы РПЛ очень рады такому письму

Metaratings09:20

«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору». Геркус высмеял депутата Плетневу, выступившую против возобновления РПЛ

Sport24.ru07:59

Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Sports.ru07:15

«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ

Спорт-Экспресс07:15

Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

Чемпионат07:08

Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

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Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
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В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
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Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

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Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Дилеры марки в РФ начали продажи обновленного седана Volkswagen Jetta.
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В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
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Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
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Глава Дагестана Васильев дал интервью Первому каналу

Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, Глава Дагестана Владимир Васильев дал интервью Первому каналу.
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В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

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ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду

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В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии

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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос

Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
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Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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