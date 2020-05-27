Коронавирус
LiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 18:01, Ашберн
Общество
Boeing объявила о сокращении почти 7 тысяч сотрудников
Globallookpress Американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о сокращении 6,8 тыс. сотрудников из-за ситуации с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 14:40
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирсной инфекцией
В Москве за истекшие сутки скончался еще 71 пациент с коронавирусом, сообщает городской оперативный штаб.
Ведомости 17:56
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Здоровье
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:10
Авто
Объявили рублевые цены на новую Volkswagen Jetta
Дилеры марки в РФ начали продажи обновленного седана Volkswagen Jetta.
32CARS.ru вчера в 06:00
Футбол
«Ливерпуль» отказался от покупки Вернера
Вести.Ru 16:40
Культура
Обиженный на Россию актер Панин решил «покинуть это болото»
Московский Комсомолец 13:59
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском вчера в 13:08
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Здоровье
Глава Дагестана Васильев дал интервью Первому каналу
Как сообщили «Лезги газет» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД, Глава Дагестана Владимир Васильев дал интервью Первому каналу.
Лезги газет 15:27
Армия и оружие
В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы
Зори Табасарана 13:59
Футбол
Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки
Говорит Москва 25 мая в 12:23
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 09:04
Футбол
Давид Луис собирается покинуть «Арсенал»
"Арсенал" не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает Sky Sports.По информации источника, руководство "канониров" собирается ограничить расходы команды из-за отсутствия доходов от Лиги чемпионов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Soccer.ru 13:40
Наука
Исследование показало, что аэробика может заменить утренний кофе
Результаты показали, что пул упражнений умеренной интенсивности был по существу эквивалентн дозе кофеина в улучшении рабочей памяти как у тех людей, которые регулярно употребляют кофеин, так и у тех, кто его не употребляет совсем.
Популярная механика 09:48
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Футбол
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
КП - Ростов-на-Дону 08:38
Наука
В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии
Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом.
Вести.Севастополь 09:59
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 25 мая в 12:32
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Авто
Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс 09:29
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk 14:32
Общество
В Роспотребнадзоре обновили рекомендации по работе детских лагерей
В документе ведомства обозначено, что решение об открытии детских лагерей будут решать в оперштабе каждого региона самостоятельно, но не ранее третьего этапа смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.
Кубань 24 15:11
Авто
BMW представила обновленную BMW 5-Series
Компания BMW представила обновленную модель 5-Series, автомобиль получил передовые технологии и современный дизайн.
Тарантас Ньюс 00:29
Футбол
«Моментами это просто вулкан!» Актеру Ефремову нравится, как ведет себя тренер «Спартака»
Интервью актера Ефремова — Недавно Александр Панов сказал, что при Тедеско игра «Спартака» стала более динамичной и эмоциональной.
Спорт-Экспресс 09:35