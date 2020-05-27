Коронавирус
LiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Общество
Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
Политика
В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы
День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Общество
В Москве продлили ограничительные меры до 14 июня
Ограничительные меры, введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлены до 14 июня, следует из указа мэра Сергея Собянина.
RT на русском 12:59
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Экономика
В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий
В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Энергетика
Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин
В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
РБК 05:00
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов заявил, что карантин превратил артистов в «дармоедов»
Михаил Ефремов напомнил, что на время карантина закрыли все театры, поэтому актеры остались без спектаклей, а также у многих были перенесены съемки фильмов.
Дни24 11:16
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
Футбол
Прядкин: «РПЛ может рассмотреть возвращение болельщиков на стадионы»
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о готовности рассмотреть вариант с проведением матчей со зрителями при соблюдении санитарных норм.
Евро-футбол.ру 12:19
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service 08:09
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета 08:33
Общество
Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
РБК 11:22
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Экономика
Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС
Что предложила Еврокомиссия В среду, 27 мая, Еврокомиссия представила план по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
РБК 11:06
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавируса, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06