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LiveResult.RuLiveResult.RuДепутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России

Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
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Плетнева подтвердила, что предложила отложить чемпионат России по футболу

РИА Новости09:52

Комментатор «Матч ТВ» - о предложении депутата КПРФ: многие клубы РПЛ очень рады такому письму

Metaratings09:20

Депутат от КПРФ Плетнева передала главе Роспотребнадзора обращение граждан, требующих отложить рестарт РПЛ

Sports.ru07:15

Депутат Госдумы потребовала запретить возобновление сезона в РПЛ

Sport.ru08:13

«Это неприемлемо». Депутат от КПРФ Плетнева призвала запретить рестарт РПЛ

Спорт-Экспресс07:15

Депутат Плетнёва потребовала запретить возобновление чемпионата России по футболу

Чемпионат07:08

«Явные симптомы горячки. Срочно к доктору». Геркус высмеял депутата Плетневу, выступившую против возобновления РПЛ

Sport24.ru07:59
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Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в среду, 27 мая, заявил, что «абсолютно здоров».
Известия 12:35
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Политика

В Кремле не исключили возможности выходного в день парада Победы

День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", - цитирует издание РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Здоровье

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
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Общество

В Москве продлили ограничительные меры до 14 июня

Ограничительные меры, введённые в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, продлены до 14 июня, следует из указа мэра Сергея Собянина.
RT на русском 12:59
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости 10:50
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации

26 мая стало известно, что Игнатьев подал иск о своем восстановлении в должности, это первый в истории случай попытки судиться с главой государства со стороны бывшего губернатора.
Sibnet Новости 05:48
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
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Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
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Общество

Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков

Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
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Армия и оружие

Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе

Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Экономика

В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий

В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
Общество

В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска

Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
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Энергетика

Владельцы АЗС предложили отменить регулирование цен на бензин

В соответствии с демпфером нефтяники платят в бюджет часть прибыли при более высоких ценах на бензин и дизельное топливо на российских АЗС, чем при поставках на экспорт (а при более низких ценах на внутреннем рынке — получают компенсации из бюджета).
РБК 05:00
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Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
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Шоу-бизнес

Михаил Ефремов заявил, что карантин превратил артистов в «дармоедов»

Михаил Ефремов напомнил, что на время карантина закрыли все театры, поэтому актеры остались без спектаклей, а также у многих были перенесены съемки фильмов.
Дни24 11:16
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Общество

Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52
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Футбол

Прядкин: «РПЛ может рассмотреть возвращение болельщиков на стадионы»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о готовности рассмотреть вариант с проведением матчей со зрителями при соблюдении санитарных норм.
Евро-футбол.ру 12:19
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В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
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Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета 08:33
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Общество

Глава Удмуртии Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
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Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной

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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Экономика

Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС

Что предложила Еврокомиссия В среду, 27 мая, Еврокомиссия представила план по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
РБК 11:06
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавируса, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
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Тамара Васильевна Плетнёва
Российский политик
Российский политический деятель. Депутат Государственной думы первого, второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, член фракции КПРФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по социальной политике и правам человека, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
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