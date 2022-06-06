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Депутат Картаполов допустил ввод миротворцев ОДКБ на подконтрольные РФ территории Украины

Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на территориях Украины и в республиках Донбасса.
Lenta.ru
Депутат также уточнил, что Россия вряд ли согласится с тем, «что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть».
Известия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
По словам Картаполова, сейчас члены ОДКБ работают над тем, чтобы задействовать модальные законы, которые можно задействовать на территории «государств с равными последствиями для всех».
Военное дело

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