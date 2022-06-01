Lenta.ruДепутат Картаполов заявил о минимизации потерь России на Украине за счет смены тактикиРоссия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине.Lenta.ru«С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — уточнил Картаполов.Lenta.ruВ марте Минобороны РФ обнародовало данные, согласно которым на Украине погиб 1351 российский военный.ИА НовороссияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейБлокнот.ру66.ruПятый каналФАНРЕН ТВЦарьградiReactorИзвестияКомсомольская правдаРБКВятка-На-СетиГазета.RuМолваNewInformA42.RUНародные новостиRostov gazetaPravda.RuПолитика СегодняПодробнее о событииВ Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактикиРБК11:56Депутат Госдумы Картаполов: Россия минимизировала потери на Украине за счет смены тактикиРИА Новости10:03Самое цитируемоеКартаполов: ВС РФ почти перестали нести потери на Украине, сменив тактикуPravda.Ru10:46Депутат Картаполов: Россия практически перестала нести потери на Украине, сменив тактикуИзвестия10:46Депутат ГД Картаполов: Россия почти перестала нести потери на Украине после смены тактикиГазета.Ru10:52Картаполов заявил об изменении подхода к тактике ведения боевых действий России на УкраинеНародные новости10:30Картаполов заявил об отсутствии потерь российских военных в ходе спецоперацииМосковский Комсомолец10:14Показать ещёОценить1,8KПоделиться