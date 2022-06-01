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Депутат Картаполов заявил о минимизации потерь России на Украине за счет смены тактики

Россия практически перестала нести потери в ходе специальной военной операции на Украине.
Lenta.ru
«С тех пор данные не озвучивались Минобороны, и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — уточнил Картаполов.
Lenta.ru
В марте Минобороны РФ обнародовало данные, согласно которым на Украине погиб 1351 российский военный.
ИА Новороссия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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В Госдуме заявили о сокращении потерь на Украине после смены тактики
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