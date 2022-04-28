Будьте в Плюсе

Депутат Коломейцев заявил, что МРОТ надо проиндексировать по реальной инфляции — на 17%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
РИА Новости
Также ранее Путин заявил, что российская экономика устояла под ударом западных санкций.
Комсомольская правда
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654 рубля.
Секрет фирмы
Глава государства пообещал ответить на попытки изолировать Россию большей свободой предпринимательства.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы предложили индексировать МРОТ и прожиточный минимум по уровню инфляции
ИА SM-News10:16
В Госдуме потребовали поднять МРОТ до 16 тыс. рублей
Секрет фирмы07:31
Депутат Коломейцев: МРОТ и прожиточный минимум надо проиндексировать по реальной инфляции - на 17%
ПРАЙМ05:26
Депутат предложил проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
Дума ТВ05:47
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
Общественная служба новостей05:43
Депутат Коломейцев заявил, что МРОТ надо проиндексировать по реальной инфляции — на 17%
РИА Новости05:27
В Госдуме предложили индексировать МРОТ и прожиточный минимум по уровню инфляции
ТУТ НЬЮС05:56

Интересное

RusVesna: американские аналитики рассказали о скором разгроме ВСУ в котлах Донбасса

Военные аналитики Соединённых Штатов Америки рассказали о двух вариантах разгрома украинской армии в Донбассе.
Yakutsk.ru10:01

Премьер и глава МИД Швеции: кабмин страны выступил против референдума о вступлении в НАТО

Правительство Швеции выступило против проведения референдума о вступлении страны в НАТО.
Lenta.ru09:59

Байден направит Конгрессу предложения по изъятию связанных с РФ активов для помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.
ТАСС08:36

«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию

В «Газпроме» сообщили о том, что Польша закупает российский газ через Германию.
РБК09:25

Bloomberg: 10 стран потребовали от ЕС объяснений об оплате за газ в рублях

Несколько стран ЕС требуют от организации более четких разъяснений по поводу требования России платить за газ в рублях, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ09:20

Басурин заявил, что на «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе может находиться один из отставных генералов канадской армии, которого пытается спасти ООН.
ТАСС08:27

Российские производители напитков сообщили о нехватке комплектующих для производства

Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий.
ТАСС07:16

Соловьев назвал пожелавшего ему следить за языком Куйвашева «губернатором в законе»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пожелал ему «следить за языком», и рассорился с ним.
Lenta.ru10:26

В Минобороны Польши объявили о передвижении колонн военной техники в связи с учениями

«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.
RT на русском08:57

В Раду внесли проект о выходе из соглашения об увековечивании памяти народов СНГ в войне

Кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне.
РИА Новости10:08