Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.
«С воскресенья, 1 мая, по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.