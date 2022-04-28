Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) нужно проиндексировать в соответствии с реальной инфляцией - на 17%, считает первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев .