Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости.
"Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", - передаёт слова Кузнецова пресс-служба.
«Прошу вас... рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», — говорится в обращении.
В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях Совета министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.
«В соответствии с приказом МВД РФ в июле текущего года в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — указано в Telegram-канале МВД Медиа.
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова американского бойца Деррика Льюиса о том, что люди в России и Германии рождаются со значком свастики.
Ранее на этой неделе Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022".