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Депутат Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2

Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Дмитрий Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию "австралийским гражданам", солистам группы БИ-2, с копией обращения ознакомился корреспондент РИА Новости.
РИА Новости
Как отмечает Кузнецов, участники группы "Би-2" с начала спецоперации России на Украине "заняли активно антироссийскую позицию".
ТАСС
"Выбирая артистов, наши чиновники и прочие имеющие власть господа должны думать в первую очередь об интересах страны и народа, а не о собственных вкусах, друзьях и выгодах", - передаёт слова Кузнецова пресс-служба.
РИА Новости
«Прошу вас... рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации для Умана Александра Николаевича и Бортника Егора Михайловича», — говорится в обращении.
RT на русском

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Депутат Кузнецов предложил запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2»
RT на русском09:57
Депутат Кузнецов обратился в ФСБ с просьбой запретить въезд в Россию солистам группы БИ-2
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