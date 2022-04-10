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Депутат Матвейчев: страны Европы вернутся к полноценной закупке газа из России осенью

Уже осенью европейским странам, отказавшимся от энергоносителей из РФ, вновь придется закупать российский газ из-за дефицита на топливо, предположил депутат Госдумы Олег Матвейчев в разговоре с Ura.ru
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Ямал-Медиа
Член палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ.
URA.Ru
После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений.
URA.Ru
Президент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях.
URA.Ru

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Депутат Матвейчев: страны Европы вернутся к полноценной закупке газа из России осенью
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