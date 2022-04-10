Lenta.ruДепутат Матвейчев: страны Европы вернутся к полноценной закупке газа из России осеньюУже осенью европейским странам, отказавшимся от энергоносителей из РФ, вновь придется закупать российский газ из-за дефицита на топливо, предположил депутат Госдумы Олег Матвейчев в разговоре с Ura.ru.Ямал-МедиаЧлен палаты представителей США Марси Каптур призвала все страны мира отказаться от нефти, газа и угля из РФ.URA.RuПосле начала российской спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ ряд новых ограничений.URA.RuПрезидент России Владимир Путин принял ответное решение принимать плату за российских газ от недружественных стран только в рублях.URA.RuЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruФАНПятый каналЯмал-МедиаТелеканал 360°Газета.RuПодробнее о событииДепутат Матвейчев: страны Европы вернутся к полноценной закупке газа из России осеньюLenta.ru00:29Депутат Госдумы назвал сроки возвращения Европы к газу из РоссииURA.Ruвчера в 10:45Самое цитируемоеВ Госдуме допустили возвращение ЕС к закупкам российского газа осеньюФАНвчера в 13:59Депутат Матвейчев спрогнозировал, когда Европа вернётся к закупкам российского газаLife.ruвчера в 11:41В Госдуме РФ считают, что страны Европы начнут закупать российский газ уже осеньюПятый каналвчера в 12:23Депутат Госдумы Матвейчев предрек возвращение Европы к закупкам российского газа осеньюТелеканал 360°вчера в 12:20Депутат Госдумы Матвейчев предсказал возвращение российских поставок газа в Европу осеньюЯмал-Медиавчера в 13:48Показать ещёОценить121Поделиться