Ранее ряд политических деятелей, включая лидера ЛДПР Владимира Жириновского и члена Совета Федерации РФ Александра Башкина, предложили лишать дипломов о высшем медицинском образовании врачей, отговаривающих пациентов от вакцинации против COVID-19.
Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать президента России Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году, говорится в пресс-релизе конгрессменов.
Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросила руководство Индии, Китая, Южной Кореи и Японии проработать возможность продажи нефти из их стратегических резервов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году, сообщило издание The Times.