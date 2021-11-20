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Депутат Михаил Шеремет заявил, что ни одной армии не по зубам прорвать оборону Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым надежно защищен, ни одной армии не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров.
РИА Новости
Атламазоглу в статье для Business Insider ссылался на выдержки из отчета Командования специальных операций США (USASOC), в которых перечислены цели современного спецназа.
Lenta.ru
Речь идёт о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.
Life.ru
"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.
Life.ru

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