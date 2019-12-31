Транспорт
Газета.RuДепутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок
По словам парламентария, ситуация на российских дорогах усложнилась, поскольку многие автомобилисты паркуются в запрещенных для этого местах, делая вид, что машина не в порядке. Санкции для водителей, провоцирующих пробки, предложил ввести депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову ввести санкции для тех, кто провоцирует пробки, например, водителей, злоупотребляющих "аварийкой", промоутеров и велосипедистов.РИА Новостивчера в 19:48
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