Lenta.ruДепутат Морозов предложил прекратить контракты по поставкам электроэнергии в ЛитвуДепутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что считает нужным ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить контракты по поставке электроэнергии.Lenta.ruОфициальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий.РИА НовостиЛитва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.РИА НовостиКак писал сайт kp.ru, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил жестко ответить Литве на блокаду региона, запретив движение товаров между Прибалтикой и Россией.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьФАНФАНКомсомольская правдаПодробнее о событииДепутат Госдумы Морозов призвал прекратить поставки электроэнергии в ЛитвуКомсомольская правдавчера в 08:28Депутат Морозов считает нужным прекратить контракты по поставкам электроэнергии в ЛитвуРИА Новостивчера в 06:57Самое цитируемоеВ Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электричества в ЛитвуОбщественная служба новостейвчера в 07:18Депутат Морозов призвал прекратить контракты по поставкам электричества в ЛитвуФАНвчера в 07:54Олег Морозов предложил прекратить контракты по поставкам электроэнергии с ЛитвойПарламентская газетавчера в 07:28Депутат Морозов предложил прекратить контракты по поставкам электроэнергии в ЛитвуLenta.ruвчера в 07:20Депутат Морозов предложил прекратить контракты на поставки электроэнергии в ЛитвуМосковский Комсомолецвчера в 07:56Депутат Морозов счел необходимым прекратить контракты по поставкам электроэнергии в ЛитвуПРАЙМвчера в 07:00Показать ещёОценить159Поделиться