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Депутат Морозов предложил прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву

Депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что считает нужным ввести полный запрет на ввоз всех литовских товаров и прекратить контракты по поставке электроэнергии.
Lenta.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий.
РИА Новости
Литва с воскресенья запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя из России в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
РИА Новости
Как писал сайт kp.ru, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил жестко ответить Литве на блокаду региона, запретив движение товаров между Прибалтикой и Россией.
Комсомольская правда

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Депутат Госдумы Морозов призвал прекратить поставки электроэнергии в Литву
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Депутат Морозов считает нужным прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
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