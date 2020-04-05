Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДепутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Заболевание протекает в легкой форме, уточнила она. Стебенкова также рассказала, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания, а все, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под наблюдением. Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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с чего всё началось

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Подъём11:40

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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась коронавирусом

РИАМО12:25

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Московский Комсомолец12:24

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

News.ru11:38

Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Телеканал 360°12:12

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Lenta.ru12:03

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Подъём11:40

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Газета.Ru12:15
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

В Севастополе режим самоизоляции действует пока до 12 апреля. В городе-герое пять подтвержденных случаев заражения новой инфекцией.
Вести.Севастополь 13:24
Политика

МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке «русских троллей»

Российский МИД поиронизировал на своей странице в Facebook над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом, ранее объявившим себя жертвой "русских троллей".
РИА Новости 13:12
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 12:32
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Общество

Госдума ждет от ПНС Ливии ответа после премьеры фильма «Шугалей»

Картина рассказывает о российских социологах Фонда защиты национальных ценностей Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых незаконно и безо всяких причин удерживают в Ливии почти год.
Политика Сегодня 10:32
Космос

Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел половину неба

Москва, 4 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Рентгеновскую карту половины неба построил телескоп ART-XC российской космической обсерватории «Спектр-РГ».
REGNUM вчера в 03:44
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле.
Деловое.ТВ 03 апреля в 06:37
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Армия и оружие

Полковник Баранец назвал позором эпидемию COVID-19 в армии США

В беседе с «ПолитРоссией» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, насколько серьезные последствия эпидемии ждут Штаты.
ПолитРоссия 09:50
Общество

Боксер Хан объяснил происхождение коронавируса

Газета.Ru 08:54
Общество

На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
РИА Новости 11:57
Кино

Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Российская газета 06:44
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Футбол

«Ферретти U20» — «Реал Эстели U20»: битва за серебро

Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Никарагуа до 20 лет, в котором 5 апреля «Ферретти» принимает «Реал Эстели».
Все про Спорт ру вчера в 19:34
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Политика

Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
ИА Крыминформ 12:45
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости 12:22
Общество

Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Коммерсантъ Пермь 02 апреля в 01:51
Политика

Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса

Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:39
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Губернатор Архангельской области написал заявление об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам.
Российская газета 02 апреля в 09:53
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