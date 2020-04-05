Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.

с чего всё началось

Заболевание протекает в легкой форме, уточнила она. Стебенкова также рассказала, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания, а все, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под наблюдением. Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

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