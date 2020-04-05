Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДепутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Заболевание протекает в легкой форме, уточнила она. Стебенкова также рассказала, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания, а все, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под наблюдением. Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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с чего всё началось

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
Подъём11:40

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Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова заразилась коронавирусом

РИАМО12:25

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

News.ru11:38

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Газета.Ru12:15

Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Телеканал 360°12:12

Еще один депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Lenta.ru12:03

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом

Подъём11:40

Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом

Московский Комсомолец12:24
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Общество

Названы профессии, по которым ударит пандемия

Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Вести.Ru 11:30
Футбол

Футболистам «Динамо» сократили зарплату на 40% на время самоизоляции

В футбольном клубе «Динамо» достигнуто соглашение о сокращении зарплаты игрокам на 40% на время самоизоляции вплоть до начала тренировочного процесса, сообщает пресс-служба клуба.
Московский Комсомолец 14:24
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям на время коронавируса

Минздрав России дал рекомендации работодателям из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мойка78 11:00
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Две женщины с коронавирусом умерли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 15:06
Кино

Фильм, который уже стал историей: Евстигнеев о вышедшем трейлере киноленты «Шугалей»

Piter.tv 14:00
Общество

В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса

Главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
РБК 15:09
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Здоровье

В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом

Второй заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 02:46
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Общество

На одном из островов Греции ввели комендантский час

Власти Греции опасаются вспышки эпидемии, поэтому они решили ужесточить ограничительные меры.
ИА Красная Весна 14:45
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости 09:59
Общество

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Московский Комсомолец 12:49
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Экономика

ЦБ заявил о платных кредитных каникулах на фоне пандемии

В Банке России заявили, что кредитные каникулы не станут бесплатными. Уточняется, что проценты будут продолжать начисляться.
Профиль 01:37
Происшествия

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Российская газета 05:29
Политика

СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»

У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:29
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Футбол

Футболиста «Манчестер Сити» накажут за вызов проституток

Газета.Ru 13:18
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья

В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Политическая Экспертиза 05:37
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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