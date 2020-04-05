Коронавирус
Газета.RuДепутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Заболевание протекает в легкой форме, уточнила она. Стебенкова также рассказала, что находится в самоизоляции с самого начала заболевания, а все, кто с ней контактировал, изолированы и находятся под наблюдением. Ранее о заражении коронавирусом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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Сегодня депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.Подъём11:40
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Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
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Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
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Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
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Общество
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Здоровье
В Смоленской области выявили второй случай заболевания коронавирусом
Второй заболевший выявлен по контакту с прибывшим из неблагополучной по новой коронавирусной инфекции территории.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
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На одном из островов Греции ввели комендантский час
Власти Греции опасаются вспышки эпидемии, поэтому они решили ужесточить ограничительные меры.
Армия и оружие
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Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Общество
В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля
Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Происшествия
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Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Экономика
ЦБ заявил о платных кредитных каникулах на фоне пандемии
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Политика
СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
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Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
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Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
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Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
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Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья
В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
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В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.