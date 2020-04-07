Коронавирус

ФАНФАНДепутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
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У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

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У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтверждён коронавирус

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Еще один депутат Мосгордумы сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Депутат Мосгордумы Тимонов сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц.
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