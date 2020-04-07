Коронавирус
ФАНДепутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом
Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы
Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
Авто
Polestar представил электрический четырехдверный Polestar Precept
Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Происшествия
Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана
Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Здоровье
Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран
Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общество
В России выросло количество личных банкротств
В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Космос
Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах
Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.
Общество
Власти Уханя сняли ограничения на выезд из города
Власти Уханя, где в январе началась вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сняли ограничения на выезд из этого города, расположенного в Центральном Китае.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Общество
В двух селах Рязанской области вводят карантин из-за коронавируса
В двух рязанских сел вводят карантин из-за обострившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Общество
В российском рейтинге Forbes сменился лидер
По данным журнала, Потанин вышел на первое место в рейтинге Forbes, убрав с первого на третье место прошлогоднего лидера — Леонида Михельсона.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Экономика
В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей
В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.
Общество
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Коронавирус спровоцировал рост распространения фейковых новостей.
Общество
Названа зарплата курьеров во время пандемии COVID-19
Зарплаты курьеров в период распространения коронавируса достигли 110–150 тыс. рублей в месяц.