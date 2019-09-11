Политика
ВедомостиДепутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома
Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
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Избранные депутаты Мосгордумы потребовали прекратить «дело 212» и отправить в отставку Горбунова
Новая газетавчера в 14:25
Избранные депутаты Мосгордумы выдвинули ряд требований
Информационное агентство FederalCityвчера в 12:34
Московские коммунисты требуют прекратить преследование участников акций протеста
Коммерсантъвчера в 16:52
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Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Политика
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.
ТК Звезда 10 сентября в 07:21
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия вчера в 11:04
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru вчера в 14:14
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Решение о выдаче 2,6 трлн рублей арктических льгот примет Путин
Сечин и Трутнев уже после наложения моратория на новые льготы для нефтяников несколько раз докладывали Путину, как важно развивать Арктику, и президент согласился выслушать позиции сторон, рассказывают они.
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском вчера в 22:16
Политика
В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru вчера в 08:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Армия и оружие
Первые российские вертолетоносцы построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля будут построены на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.
Национальная служба новостей вчера в 01:01
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском вчера в 15:38
Интернет
Пользователи macOS все чаще сталкиваются с фишинговыми атаками
Пользователи устройств на базе macOS столкнулись примерно с 6 млн фишинговыми атаками за первое полугодие 2019 года.
Банки.ру вчера в 09:55
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
Российский Диалог вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма вчера в 12:36
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в Балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском вчера в 18:43
Энергетика
Нефть может занять «выжидательную позицию»
Мировые цены на нефть получили позитивный импульс после публикации данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) США.
REGNUM вчера в 05:52
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru вчера в 22:57
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ 09 сентября в 15:36
Экономика
Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе
Наблюдательный совет компании АЛРОСА заочно одобрил 10 сентября прекращение участия в уставном капитале «дочки» «АЛРОСА-Нюрба» путём добровольной её ликвидации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:33