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Депутат Никонов: ЕС долго не сможет отказаться от российской нефти и будет платить рублями

Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
РИА Новости
"Полагаю, что теперь Венгрия и Словакия станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе. И чехи с болгарами, если повезет. Правда, подозреваю, платить за нефть вскоре тоже придётся рублями", - заявил парламентарий.
РИА Новости
Если санкции будут введены, Россия сможет перенаправить экспортные мощности, например, на Восток, добавил он.
РИА Новости
"Сейчас, сокращая добычу, мы и так получаем рекордные доходы за энергоносители из-за высокой цены. После санкций цена ещё подскочит", - констатировал он.
РИА Новости

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