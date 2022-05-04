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Депутат Никонов: Евросоюз не сможет отказаться от импорта российской нефти

Страны Евросоюза еще долго не смогут отказаться от импорта российской нефти, за которую, скорее всего, придется платить рублями.
Национальная служба новостей
"Полагаю, что теперь Венгрия и Словакия станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе. И чехи с болгарами, если повезет. Правда, подозреваю, платить за нефть вскоре тоже придётся рублями", - заявил парламентарий.
РИА Новости
В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter сообщила, что в рамках шестого пакета санкций ЕК предложила ввести полный запрет на импорт нефти из России.
Lenta.ru
"Сейчас, сокращая добычу, мы и так получаем рекордные доходы за энергоносители из-за высокой цены. После санкций цена ещё подскочит", - констатировал он.
РИА Новости

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