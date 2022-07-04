Будьте в Плюсе

Депутат Нилов призвал обсуждать переименование Калининграда после спецоперации на Украине

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Олег Нилов прокомментировал предложение главы партии Сергея Миронова о переименовать Калининграда во Владибалтийск.
Lenta.ru
Нилов оценил идею о переименовании Калининграда и отметил, что вырос в Калининградской области.
Lenta.ru
Главное в инициативе — «подумать над тем, чтобы изменить статус региона».
Lenta.ru
Калининград, вероятно, стоит сделать городом федерального значения, как Севастополь или Санкт-Петербург, сообщил политик.
РИА Новости

Подробнее о событии

Депутат Нилов заявил, что переименование Калининграда можно обсуждать после спецоперации
РИА Новостивчера в 12:32
Депутат Нилов призвал обсуждать переименование Калининграда после спецоперации на Украине
Lenta.ruвчера в 16:40
Депутат Олег Нилов заявил, что вопрос переименования Калининграда должны решить жители
NVLвчера в 12:41
Депутат СПзП: Переименование Калининграда не касается местных жителей
ИА Красная Весна17:49
Депутат Нилов заявил, что вопрос переименования Калининграда должны решить жители
Общественная служба новостейвчера в 11:07
Депутат Нилов прокомментировал идею о переименовании Калининграда
RT на русскомвчера в 10:53
Депутат Нилов заявил, что вопрос переименования Калининграда должен решаться на референдуме
Газета.Ruвчера в 10:17

Интересное

Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

Вероятнее всего, всё, кроме цены, будет справедливо и для Mi Band 7 Pro.
Ferraвчера в 22:55

Bloomberg: Турция расследует происхождение зерна на сухогрузе под российским флагом

Власти Турции проводят расследование происхождения зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ17:59

Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области

В Минобороны России сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области (в районе города Белополье) с тем, чтобы потом обвинить российские войска в «неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».
РБКвчера в 15:41

Российские военные приняли решение усилить противоракетную оборону Крымского моста

Telegram-канал "Военное обозрение" сообщает, что противоракетную оборону Крымского моста усилили баржами с уголковыми отражателями в районе арок, публикует "Московский Комсомолец".
NVL17:00

Президент Мексики предложил разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

В начале января текущего года мексиканский лидер заявил, что обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой снять обвинения с основателя организации WikiLeaks.
ТАССвчера в 14:26

Муж Вайкуле не стал отрицать долг певицы в размере 5 тыс. евро в Латвии

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский рассказал о том, что у фирмы исполнительницы могут быть долги.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:02

Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго

Президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
Известия17:38

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.
РИА Новостивчера в 15:38

В Госдуме предложили штрафовать операторов связи за нарушение предписаний Роскомнадзора

Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".
РИА Новостивчера в 16:42

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Lenta.ruвчера в 15:34