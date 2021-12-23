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Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 года

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.
ТАСС
Глава государства подчеркнул, что правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись.
Газета.Ru
Главы государства добавил, что денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году также будут проиндексированы по фактической инфляции.
Аргументы и Факты
13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году.
Известия

Подробнее о событии

Президент Путин: правительство должно индексировать пенсии по уровню фактической инфляции
РИА Новости08:25
Путин призвал правительство сделать все для выполнения обещаний по индексации пенсий
Дума ТВ08:35
Путин: правительство должно сделать все для того, чтобы выполнялись обещания по пенсиям
РБК08:33
Депутат ГД Бессараб прокомментировала требование Путина по индексации пенсий
Известия10:33
Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 года
Lenta.ru10:10
Путин: кабмин должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции
ТАСС08:07
Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции
Интерфакс08:07

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