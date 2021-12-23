Lenta.ruДепутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 годаПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.ТАССГлава государства подчеркнул, что правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись.Газета.RuГлавы государства добавил, что денежное довольствие и пенсии сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в 2022 году также будут проиндексированы по фактической инфляции.Аргументы и Факты13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году.ИзвестияЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВРадио SputnikМосква 24Life.ruРБКSmotrim.ruДума ТВЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскКомсомольская правдаТК ЗвездаПятый каналГородовойВести - Амурская областьНародные новостиПолитРоссияОбластная газетаГазета.RuСоюзное ВечеThe Moscow PostiReactorТОП ТверьРамблерVesiskitim.ruOm1.ruКомсомольская правдаГлавный региональныйЭкономика сегодняТК Новый векРосбалтНевские НовостиПодробнее о событииПрезидент Путин: правительство должно индексировать пенсии по уровню фактической инфляцииРИА Новости08:25Путин призвал правительство сделать все для выполнения обещаний по индексации пенсийДума ТВ08:35Путин: правительство должно сделать все для того, чтобы выполнялись обещания по пенсиямРБК08:33Депутат ГД Бессараб прокомментировала требование Путина по индексации пенсийИзвестия10:33Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 годаLenta.ru10:10Путин: кабмин должен выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляцииТАСС08:07Путин пообещал, что пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляцииИнтерфакс08:07Показать ещёОценить2,6KПоделиться