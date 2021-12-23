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Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 года

Вопрос корректировки размера пенсий на уровень инфляции могут начать решать уже в начале следующего года.
ФАН
Сделать все для индексации пенсий граждан по уровню фактической инфляции призвал правительство в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.
ФАН
Вдобавок Нилов отметил, что увеличение пенсий на процент выше уровня инфляции соответствует Конституции РФ.
Ежедневные Новости Владивостока
В ноябре Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год — до 2023 года.
ПРАЙМ

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В Госдуме заявили, что вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 года
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Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 года
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