Lenta.ruДепутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 годаВопрос корректировки размера пенсий на уровень инфляции могут начать решать уже в начале следующего года.ФАНСделать все для индексации пенсий граждан по уровню фактической инфляции призвал правительство в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.ФАНВдобавок Нилов отметил, что увеличение пенсий на процент выше уровня инфляции соответствует Конституции РФ.Ежедневные Новости ВладивостокаВ ноябре Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год — до 2023 года.ПРАЙМЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaПолитРоссияФАНАБНDeita.ruПодробнее о событииВ Госдуме заявили, что вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 годаЕжедневные Новости Владивостока13:47Депутат Нилов: вопрос увеличения пенсий в России могут начать решать в начале 2022 годаLenta.ru10:10Самое цитируемоеРабота над повышением пенсий россиян может стартовать в начале 2022 годаФАН13:14Депутат Госдумы Нилов: средств на индексацию пенсий хватит, но в будущем понадобятся дополнительныеПРАЙМ12:42Ярослав Нилов назвал слова президента об индексации пенсий сигналом кабминуПарламентская газета11:00Когда начнут работать над увеличением пенсий по поручению президентаФедералПресс10:50Депутат Нилов спрогнозировал решение вопроса об индексации пенсий в РоссииПолитРоссия12:47Показать ещёОценить8Поделиться