RT на русскомДепутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляцииВ Пенсионном фонде России есть средства для индексации пенсий выше уровня инфляции, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.RT на русскомПенсионный фонд России обладает достаточной суммой для того, чтобы сформировать дополнительные выплаты пенсионерам, которые покроют высокий уровень инфляции в стране.Banki LoansЧто в среду, 12 января, президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии россиян на 8,6%. При этом в 2021 году уровень инфляции в России составил 8,4%.Piter.tv"Полагаю, что можно сделать все достаточно оперативно и распространить действие принятой нормы задним числом, начиная с 1 января текущего года", - добавил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияRT на русскомКомсомольская правдаТульская служба новостейИзвестияДума ТВСеверпостПодробнее о событииДепутат Нилов заявил, что в бюджете есть средства на индексацию пенсий на 8,6%Комсомольская правда06:03В Госдуме планируют оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляцииПРАЙМ05:30Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляцииRT на русском05:07Депутат Бессараб объяснила необходимость индексации пенсий выше уровня инфляцииИзвестия04:50В ЛДПР поддержали идею президента об индексации пенсий выше инфляцииДума ТВ04:48Нилов: норму об индексации пенсий на 8,6% нужно распространить на выплаты с 1 январяТАСС05:25В Госдуме допустили индексацию пенсий на 8,6% постфактум с 1 январяREGNUM04:55Показать ещёОценить11Поделиться