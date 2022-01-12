Небезызвестный сетевой информатор под ником Digital Chat Station, не раз предоставлявший достоверную информацию задолго до официального анонса того или иного девайса, поделился свежей порцией слухов касаемо нового флагмана в лице смартфона Xiaomi 12 Ultra.
Россотрудничество не желает посягать на суверенитет Казахстана и вмешиваться в его внутренние дела, однако отказывается работать и поддерживать любые контакты с новым министром информации страны Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов и высказываний.