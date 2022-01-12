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Депутат Нилов заявил о достаточности средств в ПФР для индексации пенсий выше инфляции

В Пенсионном фонде России есть средства для индексации пенсий выше уровня инфляции, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
RT на русском
В бюджете Пенсионного фонда России есть средства на индексацию пенсий неработающих пенсионеров выше уровня инфляции.
Комсомольская правда
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.
RT на русском
"Полагаю, что можно сделать все достаточно оперативно и распространить действие принятой нормы задним числом, начиная с 1 января текущего года", - добавил он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Депутат Нилов заявил, что в бюджете есть средства на индексацию пенсий на 8,6%
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Нилов: норму об индексации пенсий на 8,6% нужно распространить на выплаты с 1 января
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