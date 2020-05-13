Коронавирус
РИА НовостиДепутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сообщила, что заразилась коронавирусом.
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Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru 07:09
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
Общество
Собянин рассказал, когда могут открыть МФЦ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что думает над тем, чтобы постепенно начать открывать МФЦ в столице в ближайшее время.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Общество
В пенсионном фонде объяснили, каким семьям положены выплаты
Что касается второго вида единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей, она распространяется на юных пензенцев в возрасте от 3 до 15 лет включительно.
ПензаИнформ 11:48
Здоровье
Ростовская область не выполнила условия для выхода из самоизоляции
Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
Политика
Курирующий переговоры по Донбассу Козак прилетел в Берлин
«Козак — главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза»,— сказал агентству источник, близкий к переговорам.
Коммерсантъ 08:11
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество
Роберт Паттинсон поделился своими пищевыми привычками на карантине
Делясь своими пищевыми привычками, актер, смеясь, рассказал, что может есть из консервных банок и тому подобное, сравнив себя с диким животным.
SM News 03:26
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян следили за обращением Путина 11 мая
Большинство жителей России (70%) следили за выступлением президента страны Владимира Путина 11 мая, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса, проведенного 12 мая.
Rambler News Service 08:02
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Армия и оружие
Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года
До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Производители одежды из Петербурга занялись масками
Петербургские производители одежды переориентировались на рынок масок и многоразовых защитных костюмов.
АБН 10:25
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Происшествия
В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
Российская газета 06:06
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram стала недоступна.
Ведомости 05:45
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Общество
Хакеры продают данные миллионов клиентов курьерской службы
В продаже в интернете появилась база данных, которые якобы принадлежат более чем 9 миллионам клиентов службы экспресс-доставки СДЭК.
Рамблер 08:08
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 13:28
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Здоровье
В Оренбургской области выявили 1243 случая коронавируса
В область за сутки на поездах приехали 476 человек, 172 прилетели, еще 75 человек въехали в регион на автомобиле.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 07:47