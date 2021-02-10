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Депутат Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России.В источнике
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С чего всё началось

«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, что нужно переходить к иным формам борьбы с коронавирусом. Дело не в COVID-19.
Национальная служба новостейвчера в 10:32
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Депутат Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

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Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

ТАСС21:38

Онищенко отреагировал на отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне

Московский Комсомолец21:11

Онищенко оценил решение властей Чечни и Удмуртии отменить масочный режим

RT на русском19:56

Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

РБК23:28

«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

Национальная служба новостейвчера в 10:32

"Давно пора!": Онищенко объяснил, почему регионы начали отменять масочный режим

Life.ruвчера в 10:00
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