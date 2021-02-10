Депутат Онищенко объяснил отмену масочного режима в Удмуртии и Чечне
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН объяснил причину отмены масочного режима в двух регионах России.В источнике
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«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, что нужно переходить к иным формам борьбы с коронавирусом. Дело не в COVID-19.
Национальная служба новостейвчера в 10:32
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«Не ждите милости!» Онищенко об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии
Национальная служба новостейвчера в 10:32