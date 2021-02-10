Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в эфире НСН, что нужно переходить к иным формам борьбы с коронавирусом. Дело не в COVID-19.

Национальная служба новостей вчера в 10:32