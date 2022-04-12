Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник нашел способ борьбы с необоснованным завышением цен торговыми сетями, предложив ввести государственное регулирование наценок на розничные товары.
«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией», — заявил Роша.
Глава МИД подчеркнула, что деятельность СММ ОБСЕ не должна продолжаться на территории ДНР, и связала такое решение властей с изменением политических реалий, в частности — с признанием республики со стороны России и неактуальностью Минских соглашений.