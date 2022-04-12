Будьте в Плюсе

Депутат Петербурга предложил ввести госрегулирование наценок на розничные товары

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник нашел способ борьбы с необоснованным завышением цен торговыми сетями, предложив ввести государственное регулирование наценок на розничные товары.
Lenta.ru
Заметное повышение стоимости наблюдается в сегменте бытовой техники, электроники и отдельных наименований продовольственных товаров, заявил депутат.
RT на русском
Как рассказал Крупник, для ряда товаров рост цен обоснован, однако не для товаров российского производства, которые не связаны с импортным сектором или валютными колебаниями.
Lenta.ru
Как считают собеседники издания, в таком случае скачок цен можно объяснить лишь «недобросовестными действиями» части бизнеса и сетевых магазинов в России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Депутат Петербурга предложил ввести госрегулирование наценок на розничные товары
Lenta.ru00:21
В России предложили меры по борьбе с необоснованно завышающими цены торговыми сетями
RT на русском23:00
Самое цитируемое
Депутат Петербурга нашел способ борьбы с высокими наценками на товары
Мойка7801:14
Депутат из Петербурга призвал остановить завышение цен на российские товары
DP.RU00:52
В РФ предложили меры для борьбы с необоснованно завышающими цены торговыми сетями
Газета.Ru00:52
В России предложили ввести госрегулирование наценок на товары
Комсомольская правда02:17
В ЗакСе предложили разработать мероприятия по борьбе с необоснованным повышением цен в торговых сетях
Piter News 2400:17

Интересное

Российские военные пресекли попытку ВСУ выйти из окружения с завода Ильича в Мариуполе

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.
RT на русском03:17

Корреспондент Первого канала Куксенкова получила ранения при обстреле в Мариуполе

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова получила ранения в результате обстрела съемочной группы в Мариуполе.
Известия03:20

Главы МИД и минобороны Индии и США призвали к прекращению боевых действий на Украине

Главы МИД и минобороны Индии и США призвали прекратить боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам четвертой встречи в формате "2+2".
РИА Новости23:26

Губернатор Гладков: в районе Белгородской области разрушены железнодорожные пути

Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащем с Украиной, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
РИА Новости01:54

Кудрин сообщил, что в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%

Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании бюджетного комитета Совфеда.
Коммерсантъ02:53

Advance: Европа будет вынуждена отказаться от российского газа из-за давления США

«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией», — заявил Роша.
RT на русском21:22

Глава Гознака Трачук заявил о возможности внедрения новых купюр без трудностей для банка

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внедрение модернизированных бумажных рублей должно пройти без трудностей для банков и бизнеса, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru01:05

Депутат Госдумы Черняк предложил на десять лет запретить YouTube в России

Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.
РИА Новости00:38

Глава МИД ДНР заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить работу в республике к 30 апреля

Глава МИД подчеркнула, что деятельность СММ ОБСЕ не должна продолжаться на территории ДНР, и связала такое решение властей с изменением политических реалий, в частности — с признанием республики со стороны России и неактуальностью Минских соглашений.
Lenta.ru02:58

Компания Nokia прекращает деятельность в России

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia ("Нокиа") прекращает деятельность на территории Российской Федерации.
ТАСС02:45