Коронавирус
Аргументы и ФактыДепутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ. Депутат рассказала о типичных симптомах заболевания, покашливании и заложенности носа.
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Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяLenta.ru 19:40
с чего всё началось
Депутат Госдумы Оксана Пушкина целый месяц была на передовой — развозила средства защиты для врачей по больницам. Она везде была в маске, но все-таки заразилась. За ее болезнью можно было следить в социальных сетях, где она подробно рассказывала о лечении.НТВ10:53
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