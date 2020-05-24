Депутат Госдумы Оксана Пушкина целый месяц была на передовой — развозила средства защиты для врачей по больницам. Она везде была в маске, но все-таки заразилась. За ее болезнью можно было следить в социальных сетях, где она подробно рассказывала о лечении.

с чего всё началось

Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ. Депутат рассказала о типичных симптомах заболевания, покашливании и заложенности носа.

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