Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДепутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ. Депутат рассказала о типичных симптомах заболевания, покашливании и заложенности носа.
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Оксана Пушкина
Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяLenta.ru 19:40
с чего всё началось

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

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