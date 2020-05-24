Общество
REGNUMОксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии
В ряде случаев делались заявление об угрозе государственной безопасности России. Ранее являющаяся также представителем в ПАСЕ Пушкина заявляла, что в случае непринятия закона, ей придется оправдываться за это на международных площадках.
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Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяLenta.ru вчера в 19:40
с чего всё началось
Депутат Госдумы Оксана Пушкина целый месяц была на передовой — развозила средства защиты для врачей по больницам. Она везде была в маске, но все-таки заразилась. За ее болезнью можно было следить в социальных сетях, где она подробно рассказывала о лечении.НТВвчера в 10:53
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Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Политика
Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения
Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Взгляд.ру 21 мая в 12:26
Космос
У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников
N+1 21 мая в 07:14
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
RT на русском вчера в 04:47
Игры
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру вчера в 15:38
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
Общество
В России в конце лета начнут производство вакцины от коронавируса
Как сообщили в РИА Новости, в России производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета.
Ёлдаш вчера в 02:50
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Происшествия
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,1
РИА Новости 22 мая в 00:36
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Авто
Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня вчера в 04:55
Политика
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте
ФАН вчера в 04:51
Авто
Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов
Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.
Компания 21 мая в 08:19
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Общество
В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений
На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
Шоу-бизнес
Гарик Сукачев подал в суд на продюсеров за 6 миллионов рублей
Bimru.ru вчера в 08:53
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Политика
Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости вчера в 23:11
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 вчера в 03:21