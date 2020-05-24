Депутат Госдумы Оксана Пушкина целый месяц была на передовой — развозила средства защиты для врачей по больницам. Она везде была в маске, но все-таки заразилась. За ее болезнью можно было следить в социальных сетях, где она подробно рассказывала о лечении.

с чего всё началось

Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.

В ряде случаев делались заявление об угрозе государственной безопасности России. Ранее являющаяся также представителем в ПАСЕ Пушкина заявляла, что в случае непринятия закона, ей придется оправдываться за это на международных площадках.

Оксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии

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