Общество

REGNUMREGNUMОксана Пушкина заявила о планах по закону о семейно-бытовом насилии

В ряде случаев делались заявление об угрозе государственной безопасности России. Ранее являющаяся также представителем в ПАСЕ Пушкина заявляла, что в случае непринятия закона, ей придется оправдываться за это на международных площадках.
Читать в источнике
Комментировать7
Оксана Пушкина
Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяLenta.ru вчера в 19:40
с чего всё началось

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Депутат Госдумы Оксана Пушкина целый месяц была на передовой — развозила средства защиты для врачей по больницам. Она везде была в маске, но все-таки заразилась. За ее болезнью можно было следить в социальных сетях, где она подробно рассказывала о лечении.
НТВвчера в 10:53

Подробнее о событии

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Известиявчера в 21:39

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

РИА Новостивчера в 19:19

Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

URA.Ruвчера в 19:47

Переболевшая коронавирусом Оксана Пушкина назвала нетипичный симптом

News.ruвчера в 19:46

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме COVID-19

Lenta.ruвчера в 19:40

Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 19:53

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

НТВвчера в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
240
Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
8
Общество

Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру

Взгляд.ру 21 мая в 12:26
3K
Космос

У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников

N+1 21 мая в 07:14
3
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
5
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com 22 мая в 12:20
1,2K
Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру вчера в 09:10
1
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
117
Игры

Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons

Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру вчера в 15:38
Общество

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
2,2K
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
513
Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,3K
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 22 мая в 08:57
1
Общество

В России в конце лета начнут производство вакцины от коронавируса

Как сообщили в РИА Новости, в России производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета.
Ёлдаш вчера в 02:50
388
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
1K
Футбол

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
3
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00
11
Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»

Территория новостей вчера в 09:15
10
Происшествия

У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,1

РИА Новости 22 мая в 00:36
2
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 22 мая в 10:52
368
Авто

Компания Renault готовит кросс-универсал — преемника Lada Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня вчера в 04:55
9
Политика

Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
28
Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН вчера в 04:51
2
Авто

Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов

Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.
Компания 21 мая в 08:19
1
Религия

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
2
Общество

В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
151
Шоу-бизнес

Гарик Сукачев подал в суд на продюсеров за 6 миллионов рублей

Bimru.ru вчера в 08:53
Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
Политика

Генсек ООН приветствует перемирие в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует объявленное перемирие в Афганистане по случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, сообщил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
РИА Новости вчера в 23:11
Спорт

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.
Discover24 вчера в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оксана Пушкина
Российская ведущая
Российская телеведущая, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области. Автор и ведущая программы «Женский взгляд».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное