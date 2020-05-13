Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. По ее словам, на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду сообщили о двух новых заболевших COVID-19 депутатах.

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

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