Коронавирус
ИзвестияДепутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. По ее словам, на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду сообщили о двух новых заболевших COVID-19 депутатах.
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Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК 14:46
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru 14:33
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок, ОГЭ отменили
Напомним, срок начала сдачи ЕГЭ уже был перенесен из-за эпидемии коронавируса с конца мая на 8 июня.
Коммерсантъ 06:34
Экономика
В Тульской области к вводу в эксплуатацию готовятся 6 домов
Тульская пресса 07:05
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
Общество
Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
Lenta.ru 13:00
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в апреле 2020 года снизились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 года и составили 38 922 единиц.
Автоновости дня вчера в 05:00
Авто
Hyundai отзывает около 100 тыс. автомобилей
Австралийское подразделение Hyundai выпустило отзыв для почти 100 000 автомобилей из-за потенциального риска возгорания, вызванного коротким замыканием, которое может произойти даже при выключенном двигателе.
32CARS.ru 01:12
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Политика
Европарламент одобрил упрощение визового режима с Белоруссией
Европейский парламент одобрил соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-голосования с заседания в Брюсселе.
Газета.Ru 14:17
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Общество
Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
ТАСС 14:58
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Здоровье
Александр Нестерук: Произошёл завоз коронавируса в сельскую местность
Произошёл завоз коронавирусной инфекции COVID-19 в сельскую местность Псковской области.
Псковское агентство информации 11:17
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Политика
СНБО Украины одобрил продление санкций против российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект указа о продлении санкций против российских соцсетей, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 13:53
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 09:13
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости вчера в 20:26
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Наука
Ученые рассказали о связи между сном и выходом из зоны комфорта
Выход из зоны комфорта требует от человека времени на адаптацию к новым условиям. Справиться с нагрузкой поможет длительный и крепкий сон.
Экономика сегодня вчера в 06:07
Кино
«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа
Игромания.ру 13:31
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40