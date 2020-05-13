Коронавирус
ИзвестияДепутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. По ее словам, на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду сообщили о двух новых заболевших COVID-19 депутатах.
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Общество
Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах
На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 20:54
Армия и оружие
Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Девятый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетел из итальянской Вероны, сообщает Министерство обороны РФ.
ТК Звезда 07:07
Общество
В США отказались от российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах России.
Znak.com 01:58
Футбол
Гэри Невилл назвал лучшую атакующую тройку в истории АПЛ
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл считает, что трио нападающих Карлос Тевес — Уэйн Руни — Криштиану Роналду было лучшей атакой в истории чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 13:27
Технологии
Sony продала 110 миллионов PlayStation 4 с 2013 года
За четвертый квартал этого года было продано 13,6 миллиона консолей PlayStation 4 и PS4 Pro, что довело общие показатели продаж с 2013 года до 110,4 миллиона.
Матч ТВ 05:48
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
Paparazzi.ru 09:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Вести.Ru 13:35
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Политика
В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков
Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны.
Известия 13:27
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Энергетика
Польша перекроет российский газ в Европу. Платить придется больше
Польша хочет больше денег На газопровод "Ямал-Европа" приходится пятая часть поставок российского газа в Европу – 33 млрд кубометров из примерно 160 млрд в год.
Капитал страны 10:14
Футбол
Серия А будет возобновлена 13 июня
На собрании ассамблеи итальянской Серии А было принято решение о возобновлении сезона 13 июня, сообщает официальный сайт футбольной лиги.
Спорт БИЗНЕС Online 12:00
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов
Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Российская газета 09:25
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией, и как протекает болезнь.
РИА Новости 13:18
Футбол
Жена Гарая показала стриптиз бывшему защитнику «Зенита»
Жена 33-летнего аргентинского футболиста показала стриптиз своему мужу.
Спорт-Экспресс 13:10
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Общество
В Москве перепрофилировали 14 патологоанатомических отделений
Четырнадцать патологоанатомических отделений в Москве перепрофилировали для работы с телами пациентов, у которых был выявлен коронавирус, сообщил журналистам главный внештатный специалист по патологической анатомии Москвы Олег Зайратьянц, отметив, что врачи достаточно защищены от заражения.
РИА Новости 11:01