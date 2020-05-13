Коронавирус

ИзвестияИзвестияДепутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. По ее словам, на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду сообщили о двух новых заболевших COVID-19 депутатах.
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Депутат и телеведущая Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Коммерсантъ09:48

Соавтор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Lenta.ru09:35

Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Интерфакс09:36

Депутат Госдумы Пушкина заболела коронавирусом

RT на русском09:36

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

РБК09:31

Депутат ГД Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Эхо Москвы09:25

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

РИА Новости09:21
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
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Общество

Выпускники в этом году будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ в 2020 году будут сдавать в рамках Единого госэкзамена только два предмета, которые необходимы для поступления в высшее учебное заведение, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
РИА Новости 10:15
Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Ростовской области подтвердилось еще 87 случаев коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:56
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
4
Политика

Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru вчера в 04:03
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Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
4
Общество

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
ТАСС 09:40
4
Политика

Замглавы администрации президента РФ Козак прибыл в Берлин

Берлин, 13 мая 2020, 15:14 — REGNUM Спецборт «Россия» доставил заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака в Берлин.
REGNUM 08:14
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Политика

Путин раскритиковал работу портала госуслуг

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу министерств по организации дополнительных выплат семьям с детьми.
Ведомости 08:00
50
Политика

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании на выборах

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, который позволяет проводить референдумы и выборы всех уровней с использованием дистанционного голосования.
Ведомости 10:05
1,9K
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
20
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
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Транспорт

В Москве заработала система оповещения об автомобилях без пропусков

ТАСС вчера в 05:24
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Общество

Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян

Каждый пятый участник опроса (20%) уверен, что президент не делает всего возможного для разрешения проблемы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и относится к ситуации формально (73% уверены в обратном).
РБК 09:49
Общество

Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки

С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
7
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1K
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,7K
Общество

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев.
ТАСС 08:32
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Авто

Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

Новая Toyota Corolla 2000 Limited – первая Corolla в текущем поколении, оснащенная 2,0-литровым бензиновым двигателем M20A-FKS серии Dynamic Force мощностью 170 л.с. и 202 Нм крутящего момента.
Автоновости дня 03:00
Происшествия

В «Ленэнерго» рассказали о следственных действиях в офисе компании

Стадион "Газпром Арена" (бывший "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM В офисе компании "Россети Ленэнерго" действительно проводятся следственные действия в связи с необходимостью выяснения обстоятельств выполнения в 2015 — 2016 годах работ по прокладке кабельных линий от подстанции "Василеостровская" до подстанции "Крестовская".
REGNUM 08:32
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Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
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Происшествия

В Ленобласти перед судом предстанет 20-летний похититель школьницы

Перед судом предстанет 20-летний юноша, который напал на школьницу-подростка.
Петербургский дневник 08:27
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У «русского Fallout» вышло продолжение

Релиз окончательной версии ожидается к концу 2020 года. У «Трудограда» в настоящий момент 87% положительных отзывов в Steam.
Чемпионат 09:43
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ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
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Американцы провели выкатку грузового беспилотника

N+1 10:17
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Оксана Пушкина
Российская ведущая
Российская телеведущая, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области. Автор и ведущая программы «Женский взгляд».
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