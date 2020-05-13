Коронавирус
ИзвестияДепутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. По ее словам, на пленарном заседании нижней палаты парламента в среду сообщили о двух новых заболевших COVID-19 депутатах.
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Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском 15:56
Политика
Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК 18:31
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса
Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.
РБК 17:04
Футбол
Деле Алли об ограблении: это был ужасный опыт, но сейчас мы все в порядке
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли поблагодарил болельщиков за поддержку после ограбления, которое Алли пережил в собственном доме.
Чемпионат 19:30
Экономика
23 российские компании вошли в список крупнейших в мире
В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Армия и оружие
Запуск ракет новейшей противотанковой системой «Корнет» попал на видео
Ракеты противотанкового комплекса Корнет, способные прожигать броню боевых машин, испытаны на полигоне.
Политическая Экспертиза вчера в 21:54
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Общество
В Госдуме попросили правительство разрешить верующим посещать храмы
Группа депутатов попросила и.о. главы кабмина Андрея Белоусова разрешить верующим ходить в храмы, соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 15:32
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
Общество
«Победа» возобновляет продажу билетов на летние рейсы
Уже 14 мая на официальном сайте компании pobeda.aero стартует продажа билетов на летние рейсы.
Мойка78 04:24
Интернет
Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music
Google лишь сообщила, что случится это чуть позже в течение текущего года.
Ferra 06:31
Общество
Названы аэропорты с высоким риском заражения коронавирусом
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 19:25
Общество
Магаданский аэропорт передадут в собственность региона
Коммерсантъ 18:42
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform 04:43
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
МордовМедиа вчера в 15:27
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 22 миллионов просмотров
Ролик разместили на официальном YouTube-канале группы и за пять дней он набрал более 22 миллионов просмотров.
Петербургский дневник 10:33