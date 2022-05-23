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Депутат Рады Безуглая внесла законопроект, разрешающий офицерам ВСУ убийство дезертиров

Депутат Верховной рады Украины, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставивших позиции.
РИА Новости
Изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.
РИА Новости
Дезертирство – самовольное оставление воинской части или места несения военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу; покидание поля боя.
РИА Новости
Проект предлагает исключить из документа последнюю часть фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».
Lenta.ru

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Депутат Рады Безуглая предложила разрешить офицерам ВСУ убийство дезертиров
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Депутат Рады Безуглая внесла законопроект, разрешающий офицерам ВСУ убийство дезертиров
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