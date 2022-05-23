Депутат Верховной рады Украины, член партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая внесла законопроект, согласно которому офицерам ВСУ предлагается разрешить убивать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставивших позиции.
РИА Новости, со ссылкой на собственных источников в правоохранительных органах, сообщили, что российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб для наводки ударов на военнослужащих России и ДНР.
Украинская беженка София Каркадым, которая за десять дней разрушила приютившую ее британскую семью, объяснила таблоиду The Sun, что в крахе своих отношений виновата только бывшая жена ее нового избранника.