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Депутат Рады Чернев не исключил удары по территории России американскими РСЗО HIMARS

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России.
РИА Новости
1 июня президент США Джо Байден заявил, что страна поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.
Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев не собирается атаковать Россию.
РЕН ТВ
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать РСЗО против РФ бесполезно.
Lenta.ru

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Депутат рады Чернев не исключил удары по территории России американскими ракетами
Известия05:17
Депутат Рады Чернев не исключил удары по территории России американскими РСЗО HIMARS
РИА Новости04:25
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В Раде допустили удары по территории России
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В Раде допустили удар по РФ американскими ракетами
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В Раде допустили удары американскими ракетами по территории России
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