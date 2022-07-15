Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской республик после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США в отношении Северной Кореи, приводит заявление МИД КНДР Reuters.
Европейская комиссия обратится в Суд ЕС и передаст туда споры с Венгрией о запрете пропаганды гомосексуализма и отзыве частоты у оппозиционной радиостанции Klubradio, сообщает венгерское издание Nepszava со ссылкой на источники.
Еврокомиссия намерена на заседании в пятницу принять новый пакет санкций против России и одновременно при этом рассмотреть изменения в уже принятые ограничения, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна.