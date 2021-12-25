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Депутат Рады Гончаренко: Украина начала процесс «возвращения» Кубани в состав страны

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что Украина якобы начала процесс "возвращения" Кубани.
РИА Новости
"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.
РИА Новости
Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы.
РИА Новости
По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, украинские парламентарии своими заявлениями отвлекают жителей страны от внутренних проблем.
Политическая Экспертиза

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На Украине заявили о начале «возвращения» Кубани
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