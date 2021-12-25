"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова совладелецы академии «Ангелы Плющенко» Яны Рудковской, которая назвала незаконными изменение оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.
Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что если государство перестанет контролировать цены на бензин, то с большой вероятностью стоимость может увеличиться до 100 рублей за литр.