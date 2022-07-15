Гражданам США не стоит въезжать на территорию Украины, а тем, кто уже находится там, рекомендуется немедленно покинуть страну из-за напряженной ситуации с безопасностью, заявили в пресс-службе посольства США в Киеве.
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения России Сергей Куцев считает, что российский препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) поступит в продажу в 2026 году, сообщает газета "Известия".