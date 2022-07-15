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Депутат Рады Гончаренко: Украина перевоспитает Сербию после слов Вучича о Путине

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пообещал перевоспитать сербов после слов президента Сербии Александра Вучича о предложении российского лидера Владимира Путина мировым лидерам.
Lenta.ru
Что «когда все западные страны ополчились против России, сербские власти вносят «смуту», поэтому Хорватия и Украина будут голосовать против вступления Сербии в Евросоюз, сообщает РИА Новости
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ГИПОРТ
Воинственное заявление Гончаренко вызвало смех среди интернет-пользователей.
Царьград
Также Вучич указал, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
РЕН ТВ

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Угрожавший Вучичу депутат Рады пообещал «перевоспитать сербов»
РЕН ТВ22:22
На Украине пригрозили перевоспитать Сербию
ГИПОРТ22:57
Депутат Рады Гончаренко: Украина перевоспитает Сербию после слов Вучича о Путине
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Депутат Рады Гончаренко пообещал перевоспитать сербов при вступлении в Евросоюз
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