Газета.RuДепутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Кубани, Смоленска и МосквыДепутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что представители Украины якобы обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию некоторых регионов России.Газета.Ru"Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, Москву — полякам", — отметил Гончаренко.Pravda.RuДепутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с "врагом".РИА НовостиГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияФАНПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВPravda.RuLife.ruВечерняя МоскваЯмал-МедиаRZN.info9111.ruКомсомольская правдаПодробнее о событииДепутат рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и МосквыИзвестия21:35Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и МосквыРИА Новости19:22Самое цитируемоеДепутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Кубани, Смоленска и МосквыГазета.Ru21:19Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и МосквыLenta.ru19:51В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали захват регионов РоссииРЕН ТВ19:50Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и МосквыОбщественная служба новостей19:34Украинский депутат Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и МосквыNews.ru20:13Показать ещёОценить1,2KПоделиться