Российские войска, выполняя спецоперацию на Украине, двигаются и достигают поставленных рубежей, но по срокам ее завершения говорить не стоит, как и подгонять эти сроки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Курс российской валюты в 2023 году составит 74 рубля за доллар, если Москва сможет полностью заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС, стоимость барреля Brent будет равняться 100 долларам, а Urals — 70, пишет РБК со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала".
Жители Лисичанска, о принудительной депортации которых говорил Гайдай, ранее в интервью французскому телеканалу France 24 в присутствии украинских военных заявили, что "это украинская армия обстреливает" их, именно "они убивают наших детей".