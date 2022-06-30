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Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Кубани, Смоленска и Москвы

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что представители Украины якобы обсуждали с президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Мадриде захват и аннексию некоторых регионов России.
Газета.Ru
«Если более детально, то договорились о следующем: Смоленск — Литве, Кубань — Украине, Москву — полякам», — рассказал он.
Lenta.ru
Депутат также назвал вечной дружбу Киева и Вильнюса и заявил, что НАТО и Украина совместно борются с "врагом".
РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.
РИА Новости

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Депутат рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и Москвы
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Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и Москвы
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Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Кубани, Смоленска и Москвы
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В Раде заявили, что на саммите НАТО обсуждали захват регионов России
РЕН ТВ19:50
Депутат Рады Гончаренко заявил, что на саммите НАТО обсуждался захват Смоленска, Кубани и Москвы
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Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Общественная служба новостей19:34
Депутат Рады Гончаренко: на саммите НАТО договорились о захвате Смоленска, Кубани и Москвы
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