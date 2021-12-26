"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.
Многие из ведущих мировых технологических компаний отказались от очного участия в крупнейшей международной выставке потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES, которая пройдет в Лас-Вегасе 5-8 января 2022 года.
Инициатива по переброске оружия России на Кубу для установления паритета с Белым домом является анахронизмом, так как у Москвы имеются ракеты, которые в течение считанных минут способны долететь до городов США, сообщил военный специалист Алексей Леонков.