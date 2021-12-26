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Депутат Рады Гончаренко сообщил о начале «возвращения» Кубани

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина якобы начала процесс «возвращения» Кубани.
RT на русском
"Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани", — написал Гончаренко.
РИА Новости
Гончаренко отметил, что Кубань — "исторически и этнически принадлежала Украине".
Pravda.Ru
Киевские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес Москвы.
РИА Новости

Подробнее о событии

Депутат Рады Гончаренко сообщил о начале «возвращения» Кубани
RT на русском22:36
Депутат Рады заявил о начале «возвращения» Кубани в состав Украины
РБК21:12
Депутат Рады Гончаренко: Киев начал «возвращение» Кубани маленькими, но уверенными шагами
Lenta.ru17:32
Депутат Гончаренко: Киев начал «возвращение» Кубани в Незалежную
Pravda.Ru19:58
На Украине заявили о начале «возвращения» Кубани
Известия19:05
Украинский депутат заявил о «начале возвращения Кубани»
Коммерсантъ20:53
Депутат Рады Гончаренко: Украина начала процесс «возвращения» Кубани в состав страны
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