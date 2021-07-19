Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, прибывшая в воскресенье в Вашингтон, намерена обсуждать с американской стороной вопрос возможности упрощения процесса выдачи виз в Соединенные Штаты белорусам.
Легендарный гоночный автомобиль Ford GT40, опередивший Ferrari, получит новую бесшумную установку в качестве первой модели, электрифицированной в рамках нового стратегического партнерства, заключенного между британской компанией Everrati, занимающейся производством электромобилей, и американской компанией Superformance, специализирующейся на ходовых шасси.
Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о результатах вскрытия проб Б российских гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, которых ранее обвинили в употреблении допинга.
Моддер, известный в сети под ником Cloacked, воссоздал карты Inferno и Dust 2 из игры Counter-Strike: Global Offensive на движке Unreal Engine 5. Более того, он выложил свои работы в открытый доступ, поэтому каждый может изучить возможности новой версии движка UE и помечтать о том, что когда-нибудь в CS будет такая же фотореалистичная графика.
Энн Макферран, генеральный директор и основатель Glamnetic — бренда косметики для магнитных ресниц, — рассказала, что компания теперь принимает Bitcoin, Ethereum и Dogecoin в рамках недавнего партнерства с платежным провайдером Bitcoin BitPay.