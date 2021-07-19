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Депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине началась «эпоха голода и нищеты»

Депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал в Telegram отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о количестве недоедающих украинцев.
РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что в стране наступает эпоха «голода и нищеты».
Известия
Парламентарий также подчеркнул, что, согласно данным ЮНИСЕФ, Украина занимает первое место среди европейских стран по общему числу людей, которым не хватает продуктов питания.
РИА Новости
Стоит заметить, что по данным ЮНИСЕФ порядка 9,8 миллиона украинцев испытывают нехватку еды, а более одного миллиона жителей страны вынужденно пропускают приемы пищи.
РЕН ТВ

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Депутат Рады Илья Кива заявил, что на Украине началась «эпоха голода и нищеты»

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