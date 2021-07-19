Моддер воссоздал карты Inferno и Dust 2 из CS:GO на движке Unreal Engine 5

Моддер, известный в сети под ником Cloacked, воссоздал карты Inferno и Dust 2 из игры Counter-Strike: Global Offensive на движке Unreal Engine 5. Более того, он выложил свои работы в открытый доступ, поэтому каждый может изучить возможности новой версии движка UE и помечтать о том, что когда-нибудь в CS будет такая же фотореалистичная графика.