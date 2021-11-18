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Депутат Рады Кива: Украина отдала Крым России ради невмешательства в госпереворот в 2014-м

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, которого лишили звания кандидата наук за поздравление российского лидера Владимира Путина с днем рождения, назвал причину отдачи Крыма России.
Lenta.ru
"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", — заявил Кива.
РИА Новости
Парламентарий отметил, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий на Украине.
РИА Новости
Крымчане не захотели жить в стране, которая «взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией», отметил Кива.
Lenta.ru

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