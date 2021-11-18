Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, которого лишили звания кандидата наук за поздравление российского лидера Владимира Путина с днем рождения, назвал причину отдачи Крыма России.
"Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым", — заявил Кива.
Крым намерен довести до конца дело о подготовке иска с целью привлечения к ответственности виновных в организации различных блокад полуострова, в том числе водной, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) задержан контрразведкой Службы безопасности Украины (СБУ) на линии соприкосновения в Донбассе, ему уже предъявили обвинения по нескольким статьям, сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Кроме того, по словам Вильфанда, холодная погода будет сохраняться на Урале в ближайшие дни: температура будет ниже нормы на 4-8°С. "В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С, - сказал он.