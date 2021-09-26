Lenta.ruДепутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник украинцу Майману, воевавшему в ДонбассеВ Турции сломали позвоночник бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, участвовавшему в боевых действиях в Донбассе.Lenta.ruБывший украинский военный Михаил Майман, воевавший в Донбассе, был жестоко избит в Турции, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.ПолитРоссия«Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщил Кива в своем Telegram-канале.URA.RuВ январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruВестник КавказаНовостной фронтПолитРоссияИА Красная ВеснаГазета.RuЭкономика сегодняНародные новостиФАНПолитическая ЭкспертизаЦарьградПодробнее о событииДепутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник украинцу Майману, воевавшему в ДонбассеLenta.ru13:18В Турции воевавшему в Донбассе ветерану сломали позвоночникОбщественная служба новостей14:19Депутат Рады Кива: воевавшему против ДНР и ЛНР украинцу сломали позвоночник в ТурцииНародные новости13:36Турецкая мафия напала на украинца, воевавшего против ДНР и ЛНРURA.Ru14:22В Турции сломали позвоночник известному ветерану АТОМосковский Комсомолец12:57В Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцуГазета.Ru12:15Депутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник воевавшему в Донбассе украинцу МаймануРИА Новости11:48Показать ещёОценить360Поделиться