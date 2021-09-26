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Депутат Рады Кива: в Турции сломали позвоночник украинцу Майману, воевавшему в Донбассе

В Турции сломали позвоночник бывшему украинскому военнослужащему Михаилу Майману, участвовавшему в боевых действиях в Донбассе.
Lenta.ru
Бывший украинский военный Михаил Майман, воевавший в Донбассе, был жестоко избит в Турции, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
ПолитРоссия
«Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — сообщил Кива в своем Telegram-канале.
URA.Ru
В январе 2020 года у Кивы возник конфликт с Майманом.
РИА Новости

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