Политика
РИА НовостиДепутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил его представитель. Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года.
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с чего всё началось
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.РИА Новости13:44
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