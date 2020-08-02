Политика
РИА НовостиДепутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.
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Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомости вчера в 16:45
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Взгляд.ру 01:33
Экономика
В России захотели изменить налог для нефтяников
Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД).
Lenta.ru 03:05
Общество
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:58
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Evo-rus.com 01 августа в 10:20
Интернет
Свежее обновление добавляет в Windows 10 новое меню «Пуск» — вот как его включить
Следующее обновление Windows 10 20H2 будет своеобразным «сервис-паком», а не полноценным патчем.
Игромания.ру вчера в 11:43
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah
Китайский концерн Dongfeng представил новый премиальный бренд и его концепт-кар на новой платформе.
Letnews.ru 31 июля в 13:29
Политика
СПЧ возьмет под контроль расследование дела Сафронова
Согласно заявлению главы СПЧ Валерия Фадеева, Совет возьмет под контроль дело Сафронова.
Lenta.ru вчера в 18:43
Политика
Минск пока не получил запрос на выдачу Украине задержанных россиян
Официальный Минск пока не получал запрос из Киева на выдачу 33 российских граждан, задержанных в Белоруссии.
Евразия Daily 03:47
Общество
В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа
ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Политика
В Чехии заявили о скорых переговорах по нормализации отношений с РФ
Переговоры между Россией и Чехией о нормализации отношений начнутся в ближайшее время.
Известия вчера в 22:53
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
ToDay News Ufa 31 июля в 08:10