Политика
РИА НовостиДепутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил его представитель. Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года.
Читать в источнике
Оценить53
с чего всё началось
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.РИА Новости13:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Космос
Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе.
РБК 15:12
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 16:57
Авто
Обновленный Kia Stinger сфотографировали без камуфляжа
Первое время седан Kia Stinger можно было приобрести с 255-сильным мотором.
Evo-rus.com 08:28
Происшествия
Суд в США отменил смертную казнь осужденному за теракт Царнаеву
Профиль 31 июля в 16:51
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Здоровье
В Абхазии оказались не готовы к открытию границы с Россией
Минздрав Абхазии оказался не готов к одномоментному открытию границы с Россией из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Lenta.ru 16:31
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
Футбол
Друг Кокорина выложил детскую фотографию игрока в футболке «Спартака»
Геннадий Куропаткин, друг футболиста Александра Кокорина, выложил в Instagram детскую фотографию игрока в футболке московского "Спартака".
Газета.Ru 15:44
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Сериал HBO «Игра престолов» назвали лучшим в XXI веке.
Известия 30 июля в 18:17
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Спорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил игроков с топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru 16:03
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
ФАН 14:34
Общество
В России запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Москва, 3 августа 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в России вступил в силу закон, ограничивающий пополнение электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Калининградом
Ранее сообщалось, что частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом.
Газета.Ru 13:48
Шоу-бизнес
Ксения Бородина попала в очередной скандал
Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге Инстаграм поделилась с подписчиками возмущением по поводу своего недавнего интервью.
Bimru.ru 11:05
Происшествия
Антипов анонсировал новое правдивое расследование катастрофы MH17
Народные новости 09:31
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah
Китайский концерн Dongfeng представил новый премиальный бренд и его концепт-кар на новой платформе.
Letnews.ru 31 июля в 13:29
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Единоборства
UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе
Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 02:45
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара обратилась к США
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.
Взгляд.ру 15:51
Происшествия
Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину
Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13