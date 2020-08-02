Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.

с чего всё началось

Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил его представитель. Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года.

Общество ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет. 386

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,8K

Происшествия Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве «Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении. 56

Футбол Друг Кокорина выложил детскую фотографию игрока в футболке «Спартака» Геннадий Куропаткин, друг футболиста Александра Кокорина, выложил в Instagram детскую фотографию игрока в футболке московского "Спартака".

Общество Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом. 6

Спорт Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил игроков с топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.

Общество В России запретили анонимное пополнение электронных кошельков Москва, 3 августа 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 3 августа, в России вступил в силу закон, ограничивающий пополнение электронных кошельков, сообщает ИА REGNUM. 4

Шоу-бизнес Ксения Бородина попала в очередной скандал Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге Инстаграм поделилась с подписчиками возмущением по поводу своего недавнего интервью. 1

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 326

Здоровье В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. 75

Единоборства UFC раздала бонусы по итогам турнира в Лас-Вегасе Стали известны бонусы участникам турнира UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.