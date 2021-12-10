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Депутат Рады Медведчук призвал Украину восстанавливать экономические связи с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ.
РИА Новости
«Надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ», — цитирует Медведчука РИА Новости.
RT на русском
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.
РИА Новости
В свою очередь, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры о заключении договора на транзит российского газа.
RT на русском

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