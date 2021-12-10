ФАНДепутат Рады Медведчук призвал Украину восстанавливать экономические связи с РоссиейГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ.РИА Новости«Надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ», — цитирует Медведчука РИА Новости.RT на русскомВерховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.РИА НовостиВ свою очередь, глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что нет «даже намёка» на переговоры о заключении договора на транзит российского газа.RT на русскомЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаLife.ruОбщественная служба новостейПолитика СегодняТК ЗвездаПодробнее о событииМедведчук посчитал, что Киеву стоит наладить отношения с РФ и странами СНГТК Звезда17:27Медведчук заявил, что Киеву пора уходить от конфронтации с РоссиейREGNUM17:48Глава ОПЗЖ призвал Украину восстановить экономические связи с РоссиейИА Красная Весна17:43Медведчук посоветовал Украине налаживать отношения с РоссиейLife.ru18:14Медведчук заявил, что Украине нужно налаживать отношения с РоссиейОбщественная служба новостей17:13Депутат Рады Медведчук: Киеву нужно восстанавливать экономические отношения с РоссиейРИА Новости16:58Медведчук: Украине надо менять курс и налаживать отношения с РоссиейSmotrim.ru17:39Показать ещёОценить4Поделиться